F1 preoccupazione in Mercedes dopo il ritiro di Kimi Antonelli in Spagna | Non sappiamo il motivo

La Mercedes si trova di fronte a un momento delicato dopo il ritiro di Kimi Antonelli in Spagna, lasciando il team e i tifosi con molte domande senza risposta. Il giovane talentuoso bolognese, promettente e carico di motivazioni, ha visto sfumare le sue possibilità di brillare nei primi GP europei. Ora, più che mai, la squadra deve concentrarsi nel voltare pagina e ritrovare la strada giusta per rilanciare la propria competitività in pista, perché il futuro aspetta di essere scritto.

NecessitĂ di voltare pagina in Mercedes, soprattutto nel box di Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese si era presentato con tante motivazioni ai nastri di partenza dei primi GP europei della stagione di F1, ma per un motivo o per l’altro i suoi fine-settimana sono stati da cancellare. A Imola, Kimi è stato vittima di un problema tecnico: avaria all’acceleratore sulla sua W15 e chiusura del GP primas del tempo. Nel week end successivo a Montecarlo altre problematiche: errore nel corso delle qualifiche e schianto contro i muretti, con conseguente partenza dal 15° posto; gara incolore per via di una strategia poco efficace del team di Brackley e conclusione nelle retrovie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, preoccupazione in Mercedes dopo il ritiro di Kimi Antonelli in Spagna: “Non sappiamo il motivo”

In questa notizia si parla di: Kimi Mercedes Antonelli Motivo

