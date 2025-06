F1 Johnny Herbert | Lewis Hamilton è l’ombra di se stesso in Ferrari

Le aspettative erano alte, ma Lewis Hamilton sembra aver perso la scintilla che lo ha reso leggenda della F1. Dopo nove GP del Mondiale 2025, le critiche da oltremanica si moltiplicano: il britannico fatica a brillare nella Ferrari, lasciando spazio a dubbi sul suo attuale rendimento. Tra sorpassi mancati e risultati sotto le aspettative, il campione di Stevenage si aggrappa alle Sprint Race, dove finora ha conquistato solo alcune soddisfazioni. La domanda è: può ancora risalire la china?

Un connubio che non funziona. Sono tante le critiche che stanno arrivando da Oltremanica relativamente ai risultati di Lewis Hamilton in Ferrari. Nove appuntamenti del Mondiale 2025 di F1 sono andati in archivio e i riscontri del campione nativo di Stevenage non sono stati all’altezza del suo straordinario palmares. Nei fatti il Re Nero ha saputo trovare soddisfazioni sono nelle Sprint Race che ci sono state in questo campionato: vittoria a Shanghai (Cina) e terzo posto a Miami (USA). Nei fine-settimana “convenzionali”, la chimica con la Rossa non c’è mai stata e si sta consolidando un’idea che questa storia non avrà un lieto fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Johnny Herbert: “Lewis Hamilton è l’ombra di se stesso in Ferrari”

