F1 Frederic Vasseur | Posso solo a dire ai tifosi che daremo il 200%

Friedrich Vasseur, team principal della Ferrari, ha rassicurato i tifosi con una promessa ambiziosa: "Daremo il 200%". In un’intervista a La Stampa, ha spiegato le sfide di una stagione complicata nel Mondiale di F1 2025, sottolineando l’impegno costante per colmare il divario e riportare la scuderia ai vertici. I tifosi possono aspettarsi grandi miglioramenti, perché la passione e la determinazione non mancano mai.

Frederic Vasseur ne ha parlato in un’intervista concessa a La Stampa. La Ferrari non sta vivendo una stagione brillante come si sarebbe sperato nel Mondiale 2025 di F1. I podi di Charles Leclerc hanno un po’ addolcito la pillola, come si suol dire, ma restano le criticità di una macchina che non sta consentendo al monegasco e soprattutto al britannico Lewis Hamilton di esprimersi al meglio. “ A piccoli passi vogliamo continuare a colmare il gap dalle McLaren, non so se vinceremo in uno, due, tre mesi. Non posso fare promesse ai tifosi se non che daremo il 200% spingendo come matti, anche se gli altri non dormono. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Posso solo a dire ai tifosi che daremo il 200%”

Tanti auguri di buon compleanno a Frederic #Vasseur. Il team principal della #Ferrari #F1 compie oggi 57 anni.

Frederic Vasseur: "Il Gran Premio di Monaco è una gara unica. Sappiamo come la qualifica sia fondamentale e in questi giorni abbiamo lavorato proprio per migliorare la nostra performance sul giro secco, dopo che nelle ultime occasioni non siamo riusciti a sf

