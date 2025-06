F Murray Abraham | 55 sonetti di Shakespeare a memoria il mantra per non pensare a Trump recitare per salvarsi dalla paura

F. Murray Abraham, iconico premio Oscar noto per il suo ruolo in Amadeus, si prepara a sorprendere ancora. Nel nuovo film di Louis Nero, Milarepa, insieme a grandi nomi come Harvey Keitel, Abraham porta la sua straordinaria presenza sul grande schermo. La sua intervista a Roma ci ha regalato scoperte e ispirazioni, rivelando come recitare e meditare possano diventare strumenti potenti contro le paure più profonde. Un viaggio tra arte e introspezione che non puoi perdere.

F. Murray Abraham è uno dei protagonisti di Milarepa, il nuovo lungometraggio di Louis Nero che uscirà il 19 giugno e vanta nel cast anche Harvey Keitel. L'attore Premio Oscar, che per noi resterà sempre il Salieri di Amadeus, ha accompagnato il film a Roma e noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistarlo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - F. Murray Abraham: 55 sonetti di Shakespeare a memoria, il mantra per non pensare a Trump, recitare per salvarsi dalla paura

In questa notizia si parla di: Murray Abraham Sonetti Shakespeare

