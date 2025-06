Ex gieffini pronti a smascherare Helena Prestes Cosa accadrà?

Gli ex gieffini sono pronti a smascherare Helena Prestes, ma cosa davvero succederà? Dopo le recenti rivelazioni di Carlo Motta, la giovane modella ha deciso di intervenire sulla piattaforma X per chiarire la propria posizione. Mentre Helena vive il suo grande amore con Javier Martinez lontana dai riflettori, i rumor sul suo passato continuano ad alimentare la curiosità del pubblico. Ecco cosa è emerso e quali sono le prossime mosse...

Helena Prestes, ecco cosa vorrebbero fare degli ex gieffini. Pronti a smascherare la giovane modella? Ecco cosa è emerso. Helena Prestes subito dopo le rivelazioni di Carlo Motta è intervenuta sulla piattaforma X chiarendo la sua posizione. La giovane modella continua a viversi il suo grande amore, Javier Martinez lontana dai riflettori. I due ex gieffini si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello e da quel momento non si sono mai più persi di vista. Helena e Javier pochi giorni fa hanno partecipato a “Vip Champion” a Capri regalando ai loro sostenitori momenti epici e romantici al tempo stesso. 🔗 Leggi su 361magazine.com