Un evento in linea con i nostri valori di sostenibilità e rispetto dell’ambiente si terrà a Lucca, dove presenteremo le ultime innovazioni nel settore della gestione dei rifiuti. L’attività di Sistema Ambiente rappresenta un esempio di impegno concreto per una città più pulita e vivibile, attraverso servizi di igiene urbana efficienti e sostenibili. Un’occasione imperdibile per scoprire come la nostra dedizione possa fare la differenza nel cuore della comunità, promuovendo un futuro più verde e responsabile.

L’attività di Sistema Ambiente consiste nell’espletamento dei Servizi di Igiene Urbana svolti su tutto il territorio del Comune di Lucca, applicando le norme contenute nel Regolamento Comunale dei Rifiutiì; oltre alla raccolta di rifiuti si occupa inoltre di spazzamento stradale, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. L’azienda impiega attualmente 230 addetti e svolge il servizio con circa 130 mezzi operativi, con un fatturato intorno ai 24 milioni di euro e una raccolta annua che si aggira sulle 54.000 tonnellate di rifiuti. Sistema Ambiente è tra le aziende leader in Toscana nella raccolta differenziata il cui dato, al 31 dicembre 2024, si attesta all’81% permettendo al Comune di Lucca di risultare il comune-capoluogo con la più alta percentuale di raccolta differenziata in Toscana e uno dei più alti in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Evento in linea con i nostri valori"

