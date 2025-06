Eventi week-end | 6 in Festa a Gerenzano Palio di Santa Monica a Ospiate e 14ma StraSolaro

Questo fine settimana si presenta ricco di eventi coinvolgenti e divertenti in tutta la regione! Tra feste tradizionali, spettacoli teatrali, delizie culinarie e appassionanti gare sportive, c’è davvero qualcosa per tutti. Non perdete l’occasione di vivere momenti unici e di scoprire le tradizioni locali. Preparatevi a festeggiare, ballare e correre all’aperto: il vostro weekend sarà indimenticabile!

Numerose feste all’aperto e tanti appuntamenti sportivi contraddistinguono questo fine settimana, con performance teatrali, cucina tipica, balli e concerti. Tra le feste proposte troviamo “6 in Festa” a Gerenzano, la “Festa del Rugareto” a Cislago e il Palio di Santa Monica a Ospiate. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, ricordiamo la “Color Run 2.0” a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: Festa Gerenzano Palio Santa

Eventi week-end: “6 in Festa” a Gerenzano, Palio di Santa Monica a Ospiate e 14ma “StraSolaro” - Numerose feste all'aperto e tanti appuntamenti sportivi contraddistinguono questo fine settimana, con performance teatrali, cucina tipica, balli e ... Secondo ilnotiziario.net

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco. - È stata baciata dal bel tempo la sfilata del Palio di Gerenzano, tornato alla grande ... e amicizia in questa competizione che precede la Festa del Crocifisso». Poi tutti a sfilare per le ... Lo riporta prealpina.it

Rione Giò Da Val - Inno Ufficiale del Palio di Gerenzano