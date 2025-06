Evasione fiscale e fatture false | il Riesame annulla i sequestri per un imprenditore

Una svolta sorprendente nel caso di evasione fiscale e false fatturazioni che vedeva coinvolto un imprenditore di Airola. Il Tribunale del Riesame di Benevento ha infatti annullato i sequestri, restituendo la libertà patrimoniale all'imprenditore e aprendo nuovi scenari sul procedimento in corso. Questa decisione solleva importanti riflessioni sulla corretta applicazione delle misure cautelari e sui limiti delle accuse. La vicenda continua a evolversi, lasciando aperte molte domande sulla giustizia fiscale e aziendale.

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nel procedimento per evasione fiscale e false fatturazioni che coinvolgeva un imprenditore 58enne di Airola. Il Tribunale del Riesame di Benevento ha infatti annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale sannita, ordinando il dissequestro di tutti i beni che erano stati precedentemente sottoposti a misura cautelare. L’indagato, assistito dall’avvocato Vittorio Fucci, era accusato di aver orchestrato un sistema di false fatturazioni per eludere il fisco. A suo carico erano stati sequestrati due immobili, quote societarie e somme di denaro presenti su diversi conti correnti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Evasione fiscale e fatture false: il Riesame annulla i sequestri per un imprenditore

In questa notizia si parla di: Evasione Fiscale False Riesame

Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati - La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per 13 milioni di euro, tra cui 1,3 milioni in un maxi-sequestro a due aziende del settore ristorazione.

"Fatture false ed evasione": annullato sequestro dei beni di sette imprenditori - Ad aprile la decisione della Cassazione, con la competenza assegnata al Gip del Tribunale di Benevento, che aveva disposto nuovamente il sequestro dei beni: denaro e immobili. Sequestri ora annullati ... Da msn.com

Evasione fiscale: strategie aziendali e rischi nella supply chain - Collaborare con società opache può costare molto caro. Ecco come le imprese possono prevenire i rischi legati all’evasione fiscale altrui ... econopoly.ilsole24ore.com scrive

Il rapporto tra evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaccio - Evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio ... Nella specie il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti ... Riporta msn.com

Maxi evasione fiscale internazionale nel settore delle scommesse on line.