Evasione fiscale controlli della Finanza sul comico Angelo Duro | Non ha versato 150 mila euro

Angelo Duro, noto comico dal sarcasmo pungente, si trova al centro di un'indagine fiscale che lo riguarda direttamente. La finanza avrebbe riscontrato una presunta evasione di 150 mila euro, sollevando domande sulla trasparenza delle sue attività finanziarie. Un nome così noto nella comicità italiana affronta ora non solo il palcoscenico, ma anche le luci dei controlli, in un caso che potrebbe cambiare la sua immagine pubblica.

Angelo Duro è uno dei nomi della comicità più discussi, ma anche apprezzati. Il suo sarcasmo è diventato un marchio di fabbrica che lo rende distinguibile. In queste ore di lui si sta parlando non per una battuta scomoda, ma perché è stata avviata un'indagine su una possibile evasione Irpef.

