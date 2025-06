Evade dai domiciliari per andare in farmacia smascherato dai carabinieri finisce in carcere

Evade dai domiciliari per andare in farmacia, ma viene smascherato dai carabinieri e finisce in carcere. Un 35enne albanese, sottoposto agli arresti domiciliari e in prova ai servizi sociali, era stato controllato dai militari di Bellaria, che non lo trovano in casa. Le ricerche si sono estese rapidamente, e successivamente l'uomo…

Sottoposto agli arresti domiciliati e affidato in prova ai servizi sociali, nei giorni scorsi un 35enne albanese è stato controllato da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Bellaria ma non è stato trovato all'interno dell'abitazione. Sono iniziate le ricerche e, successivamente, l'uomo.

