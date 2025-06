Europei universitari di basket 2025 | a Bologna le sfide tra i migliori atenei d’Europa

Dal 6 al 13 luglio, Bologna si trasformerà nella capitale europea del basket universitario. Per la prima volta in Italia, i campionati Europei universitari di basket 2025 porteranno in città i migliori atenei d’Europa, in un emozionante confronto di talenti e passione. Un evento imperdibile che promette di scrivere nuove pagine di sport, cultura e solidarietà, unendo studenti e appassionati in un'unica grande festa.

A Bologna dal 6 al 13 luglio arrivano per la prima volta in Italia i campionati Europei universitari di basket. Il grande evento sportivo internazionale promosso da European University Sports Association (Eusa) e organizzato dall'Alma Mater tramite il Cusb, vedrà affrontarsi le squadre di 16.

