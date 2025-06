Europei di scherma a Genova Mazzone Italia punta sempre a vincere

Palazzetto dello Sport di Genova, un evento che promette emozioni intense e spettacolo di livello internazionale. Con 450 atleti da oltre 40 nazioni e un pubblico di oltre 18mila spettatori, gli Europei di scherma si preannunciano come un palcoscenico di grande prestigio, dove l’Italia, guidata dal campione Mazzone, punta a conquistare il titolo. Il presidente della FIS assicura: “Sarà un grande spettacolo, niente da invidiare a calcio o tennis”.

Sei giorni di eventi sportivi di altissimo livello, 450 atleti, oltre 2mila presenze complessive da più di 40 nazioni, 18mila spettatori attesi. Sono i numeri degli Europei di scherma in programma al Palazzetto dello Sport di Genova.

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

