Euro Winners Cup | il Catania Bs è partito in direzione Portogallo

L’entusiasmante avventura della Domusbet.tv Catania Beach Soccer è ufficialmente iniziata: i nostri atleti sono partiti alla volta del Portogallo, pronti a sfidare le migliori squadre europee nella prestigiosa Euro Winners Cup. Dal 8 al 15 giugno, Nazarè sarà il palcoscenico di questa emozionante Champions League del Beach Soccer. Restate sintonizzati e sostenete i nostri campioni in questa sfida di livello mondiale!

E' ufficialmente iniziata l'avventura in Euro Winners Cup. La Domusbet.tv Catania Beach Soccer è partita stamane alle volte del Portogallo, a Nazarè, dove è in programma dall'8 al 15 giugno la Champions League del Beach Soccer. L'esordio scatterà ufficialmente domenica 8 alle ore 14:45 contro i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Euro Winners Cup: il Catania Bs è partito in direzione Portogallo

In questa notizia si parla di: Euro Winners Catania Portogallo

Euro Winners Cup: il Catania Bs è partito in direzione Portogallo - Trentasei le squadre ai nastri di partenza, divise in 9 gironi da 4 squadre, si misureranno nel grande palcoscenico del Beach Soccer mondiale in un clima di grande entusiasmo e sana competizione ... Riporta cataniatoday.it

Beach Soccer, Euro Winners Cup: le italiane continuano a vincere - L’Euro Winners Cup torna sulle coste portoghesi ... tutte attualmente a bottino pieno nel rispettivo girone. Il Catania fatica ma vince, alla prima contro il Grap. Sei le reti dei rossazzurri, ... Come scrive sportface.it

Euro 2024, Portogallo: convocati, probabile formazione, calendario, stella e sorpresa - Il Portogallo vuole cancellare le ultime due eliminazioni, contro il Belgio dello stesso Martienz tre anni fa a Euro 2020, e contro il Marocco in occasione dei Mondiali in Qatar del 2022. Secondo msn.com