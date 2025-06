Euro poco mosso scambiato a 11432 dollari

L'euro si muove leggermente sui mercati valutari, mantenendo una posizione stabile tra dollaro e yen. Con scambi a 1,1432 dollari e 164,55 yen, il panorama monetario riflette un equilibrio delicato, che potrebbe indicare prossimi movimenti interessanti. La situazione resta sotto osservazione, mentre gli investitori attendono segnali più chiari per orientarsi. Quali evoluzioni riserveranno le prossime settimane?

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1432 dollari con una flessione dello 0,11% e a 164,55 yen con un aumento dello 0,16%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,1432 dollari

Prosegue la frenata del dollaro - L'euro/dollaro tratta poco mosso a 1,1413, sopra quota 1,14. Il dollaro statunitense è sceso su tutti i fronti nella giornata di ieri, dopo che i dati sull'occupazione nel settore privato ... Come scrive milanofinanza.it

Euro poco mosso, scambiato a 1,1364 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1364 dollari con una flessione dello 0,07% e a 163,8700 yen con un avanzamento dello 0,08%. Da ansa.it

Euro poco mosso in attesa del rilascio dei verbali BCE