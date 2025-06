Eudaemonia il concerto all’alba dove a suonare sono le piante

Preparati a vivere un’esperienza unica, dove la natura si trasforma in musica grazie a sensori bio-tecnologici. Il concerto all’alba di Eudaemonia, il 22 giugno 2025 al Circolo Lupus in Fabula, promette di incantare i sensi e risvegliare la tua connessione con l’ambiente. Un evento senza precedenti che celebra il solstizio d’estate attraverso le note delle piante. Non perdere questa magica fusione tra tecnologia e natura: un risveglio sonoro per l’anima.

Un evento senza precedenti al solstizio d'estate: la natura diventa musica elettronica attraverso sensori bio-tecnologici. In un'alba carica di magia, domenica 22 giugno 2025 – Primo giorno d'estate – il duo Eudaemonia (Michele Segala e Alessandro Minto) trasformerà il Circolo Lupus in Fabula.

