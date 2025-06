Estrazione Superenalotto 6 giugno 2025 | vincite e quote

Il 6 giugno 2025 si rinnova l’appuntamento con l’attesa estrazione del Superenalotto, un momento che coinvolge milioni di sognatori in tutta Italia. Tra vincite, quote e numeri fortunati, ogni estrazione rappresenta una nuova speranza di cambiare vita. La nostra redazione è pronta a offrirvi tutti i dettagli e aggiornamenti in tempo reale, per accompagnarvi in questa emozionante corsa verso il jackpot. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa serata.

6 giugno 2025, l'estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 90. Ecco tutti i ragguagli Nuovo giorno, nuova caccia ai numeri vincenti del Superenalotto e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 1, Quote € 121.836,71 Punti 4: Numero vincite 398, Quote € 317,95 Punti 3: Numero vincite 15.

