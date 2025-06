Estate e sicurezza a Numana ecco i varchi elettronici per le auto

Estate e sicurezza a Numana: pronti i varchi elettronici per le auto! Con l’arrivo dei turisti sulla riviera del Conero, la località si prepara a gestire i flussi in modo efficiente e sicuro. Sabato 14, entreranno in funzione quelli del centro e di Marcelli, garantendo un'estate all'insegna del relax e della tutela. A breve, anche lungo la Litoranea. La sicurezza sarà al primo posto, assicurando a tutti una vacanza senza pensieri.

Migliaia di turisti stanno per riversarsi sulla riviera del Conero che si sta organizzando per gestire al meglio i flussi in termini di sicurezza. A Numana torneranno presto ad attivarsi i varchi elettronici. Sabato 14 verranno attivati quelli del centro e di Marcelli tutte le sere. I primi di luglio invece saranno in funzione quelli lungo la Litoranea (la data non è stata ancora fissata). Sarà tutto ben segnalato, anche l’ingresso al centro di Numana e a quello di Marcelli, tanto che i residenti sono abituati a farci i conti e i turisti si dovranno adeguare a rispondere ai semaforini verdi e rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estate e sicurezza, a Numana ecco i varchi elettronici per le auto

In questa notizia si parla di: Numana Sicurezza Varchi Elettronici

Estate e sicurezza, a Numana ecco i varchi elettronici per le auto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn.com scrive

Metro B: varchi elettronici contro i portoghesi - Varchi elettronici agli ingressi delle metro per ... è prevista anche la messa in sicurezza di 163 uscite, che saranno dotate di maniglioni anti-panico e sistemi di allarme intrusione. Segnala ilgiornale.it

Varchi elettronici, un altro rinvio - Il Comune ha deciso di rinviare di nuovo l’attivazione dei varchi elettronici e soprattutto di spostare la data dalla quale saranno fatte le multe a chi non rispetterà i nuovi confini della Ztl ... Lo riporta lanazione.it

A Recanati in azione i varchi elettronici