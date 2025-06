Essenziale Presente dialoghi sulla democrazia

Sei pronto a immergerti in un viaggio tra parole e idee sulla democrazia? A Fiorano, l’Edizione 2025 del festival Essenziale/Presente apre le sue porte con una serie di dialoghi coinvolgenti e appuntamenti culturali che animeranno il cuore della città. Da questa sera a domenica, luoghi iconici come piazza Ciro Menotti e il giardino del Santuario saranno teatro di confronti stimolanti e riflessioni profonde. Non perdere l’occasione di scoprire come la comunità si confronta e si ispira…

È tutto pronto a Fiorano per l'edizione 2025 del festival EssenzialePresente, la manifestazione culturale e di comunità che animerà il centro della cittadina. Una kermesse che comincerà questa sera e terminerà domenica vivacizzando i luoghi del centro, da piazza Ciro Menotti al giardino del Santuario, passando per il Bla a Villa Coccopani. Sono tante le location scelte da comune, Pandora Rivista e dalle associazioni del territorio per dialoghi, incontri, laboratori e workshop. Questa edizione sarà improntata sui temi del bene comune, democrazia, dialogo, conflitti, frontiere della scienza e giornalismo.

