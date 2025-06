Esoscheletri anzi alleati | Al fianco degli anziani per rendere il sistema sociale più inclusivo

Gli esoscheletri, veri alleati al fianco degli anziani, stanno rivoluzionando il modo di pensare all'inclusività sociale. Da strumenti di recupero motoria a compagni di allenamento, rappresentano un passo avanti verso un sistema più equo e accessibile. Nicola Vitiello, rettore della Scuola Sant’Anna, sottolinea come questa tecnologia possa garantire una vita più autonoma e dignitosa agli over 65. È il momento di abbracciare l'innovazione per costruire un futuro più inclusivo e solidale.

di Mario Ferrari PISA "Dal recupero e l’assistenza motoria, al mantenersi in allenamento, gli esoscheletri saranno un supporto fondamentale per garantire l’inclusività degli anziani nella società". Con queste parole Nicola Vitiello, nuovo rettore della Scuola Sant’Anna, ha aperto l’incontro tenutosi ieri nell’Aula Magna dell’ateneo dedicato a Sociotechlab, il progetto del sindacato pensionati della Cgil focalizzato alla ricerca e all’innovazione nei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana. Nel suo intervento, il rettore ha spiegato le potenzialità degli esoscheletri e della robotica indossabile - il suo ambito di ricerca scientifica - come "ausilio concreto agli anziani, in grado di rendere il nostro sistema sociale più inclusivo e sostenibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esoscheletri, anzi alleati: "Al fianco degli anziani per rendere il sistema sociale più inclusivo"

