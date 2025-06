Esonero ufficiale | Bisogna cambiare Farioli il sostituto

L’attesa è finita: il Club ha annunciato ufficialmente l’esonero dell’allenatore, segnando una svolta importante per il futuro della squadra. Dopo aver sperato in una riconferma, anche grazie alla recente vittoria di un prestigioso titolo, la realtà ha preso un’altra piega. Gli errori commessi durante tutta la stagione hanno pesato troppo e non possono però essere ignorati. Ora, si apre una nuova fase, ricca di sfide e opportunità.

In una nota pubblicata sui proprio canali ufficiali il Club ha comunicato il tanto atteso esonero dell'allenatore. E pensare che per un momento si era veramente pensato che il tecnico potesse essere confermato anche nella prossima stagione dopo l'importante gioia regalata ai propri tifosi con la vittoria del primo titolo del Club dopo tanti anni. Gli errori commessi nel corso di tutto il campionato, e non solo, non possono però essere dimenticati, ed è per questo che la dirigenza ha preso la delicata e complicata decisione di ripartire da zero, anche perché, come si può leggere nel comunicato: "Bisogna cambiare".

