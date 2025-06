Esondazione Lago di Como strada chiusa nella notte | pendolari invitati a partire in anticipo

L’incubo delle esondazioni si fa strada tra i pendolari del Lago di Como, con il livello dell’acqua che ha superato i 130 centimetri e la strada chiusa nella notte. Una situazione critica che invita a partire in anticipo e a prestare massima attenzione agli aggiornamenti. La sfida ora è garantire sicurezza e mobilità, mentre le autorità monitorano attentamente l’evento. È fondamentale restare informati e preparati per affrontare al meglio questa emergenza.

Il lago di Como ha superato i 130 centimetri sopra lo zero idrometrico (la soglia ufficiale di esondazione è fissata a 120 cm). Un innalzamento che ha costretto nella notte il Comune a chiudere completamente al traffico la strada sul lungolago tra piazza Matteotti e via Cairoli. Allerta per. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Esondazione Lago di Como, strada chiusa nella notte: pendolari invitati a partire in anticipo

In questa notizia si parla di: Esondazione Lago Como Strada

Lago verso l'esondazione: già chiusa una corsia del lungolago a Como - Il Lago di Como torna a far parlare di sé, con l’innalzamento delle acque che minaccia la sicurezza del lungolago.

Il lago torna a esondare . Paratie ancora abbassate : "Anni di disagi senza risultati" - Con la fine del cantiere delle paratie, praticamente completato nella sua parte idraulica, i comaschi pensavano di potersi lasciare definitivamente alle spalle le esondazioni del loro lago. Almeno per ... Da msn.com

Como, il lago supera la soglia di esondazione - Il Lago di Como ha superato la soglia di esondazione. Nell'ultima ora è arrivato a 120,2 centimetri sopra lo zero ... Secondo espansionetv.it

Como, il lago non esonda ancora ma la piazza è allagata per i tombini. Probabile la chiusura totale al traffico - Il lago a Como è uscito ma non è uscito. Orma l’acqua è arrivata in piazza anche se per il momento la corsia preferenziale dei bus è ancora aperta in direzione piazza Santa Teresa per far circolare il ... Secondo comozero.it

ESONDAZIONE LAGO COMO, STRADA ANCORA CHIUSA: RIENTRO DELL'ACQUA MOLTO LENTO