Escort uccisa l' assassino di Denisa Adas confessa l' omicidio di una seconda donna

Una tragica spirale di violenza scuote la cronaca italiana. Vasile Frumuzache, l’uomo che ha ammesso di aver ucciso Maria Denisa Adas, ha rivelato in un secondo interrogatorio di aver anche eliminato un’altra donna, Ana Maria Andrei, scomparsa circa un anno fa. Questa drammatica scoperta solleva molte domande sulla sicurezza e l’entità di un caso che sta sconvolgendo la comunità. Resta da capire quali saranno le prossime mosse delle autorità e come si potrà fare giustizia per tutte le vittime coinvolte.

Vasile Frumuzache, il trentaduenne reo-confesso dell'omicidio di Maria Denisa Adas, ha confessato in un secondo interrogatorio effettuato ieri 5 giugno dalla procura di Prato di aver ucciso un’altra donna circa un anno fa. Si tratta di Ana Maria Andrei, un'altra escort scomparsa l’1 agosto 2024 a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Escort uccisa, l'assassino di Denisa Adas confessa l'omicidio di una seconda donna

In questa notizia si parla di: Escort Denisa Adas Omicidio

Escort sparita, le indagini su Denisa. “Due contatti telefonici la notte della scomparsa” - Prato, 27 maggio 2025 – Le indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, escort romena di 30 anni, si concentrano su due contatti telefonici attivi la notte della sua sparizione.

Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Maria Denisa Adas,la escort scomparsa a Prato e ritrovata morta e decapitata in un casolare a Montecatini Terme. Il suo assassino,Vasile Frumuzache ha confessato un secondo delitto:quello di un’altra escort sco Partecipa alla discussione

Ha confessato l’uomo fermato per l’omicidio di Maria Denisa Adas, la escort 30enne, ad incastrarlo le telecamere di sorveglianza. Chi è il presunto killer https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/trovato-corpo-denisa-uomo-fermato-cxonfessa-omicidio/… #tiscaline Partecipa alla discussione

Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Si indaga su altre donne scomparse». Così Vasile ha confessato gli omicidi - Due femminicidi confessati in meno di 24 ore fanno scendere l'ombra di un potenziale serial killer di donne scomparse fra Prato e Montecatini Terme. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena ... Lo riporta leggo.it

Denisa Adas Paun, il killer Vasile Frumuzache confessa l'omicidio di un'altra donna: «L'anno scorso ho ucciso anche Ana Maria Andrei» - Un altro omicidio, risalente a un anno fa. Colpo di scena nelle indagini sulla morte di Denisa Adas Paun, la escort trentenne il cui corpo è stato ritrovato ieri, mercoledì 4 giugno, ... Secondo msn.com

Ritrovato il corpo di Maria Denisa Adas, arrestato confessa: il movente dietro l'omicidio - Ritrovato il corpo di Maria Denisa Adas: la guardia giurata fermata ieri ha confessato l’omicidio dell’escort rumena di 30 anni, scomparsa il 15 maggio da un residence di Prato. Riporta notizie.it