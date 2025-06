Esce in gita con la bici Gaetano Maiuri crolla a terra in strada e muore a 47 anni

Una tranquilla mattina di sport si è trasformata in una tragedia improvvisa: Gaetano Maiuri, appassionato ciclista di Ceprano, ha perso la vita a soli 47 anni. La sua dedizione alle due ruote lo aveva reso un volto noto in tutta la zona, ma un malore improvviso durante una gita ha spezzato la sua vita. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda e il suo ricordo che resterà vivo nei cuori di molti.

L'uomo, residente a Ceprano, era molto conosciuto nella zona proprio per la sua passione per il ciclismo. Ieri mattina si è sentito male mentre stava pedalando sulla bici ed è morto.

