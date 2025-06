Esami diagnostici gratuiti stamattina in piazza

Questa mattina, Piazza dei Martiri si trasforma in un centro di prevenzione e cura grazie a ’Salute in Comune’, un’operazione solidale patrocinata dal Comune di Pianoro. Un'occasione unica per accedere gratuitamente a visite specialistiche e esami diagnostici, tra cui elettrocardiogrammi, test per il diabete, ecografie e mammografie. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito può fare la differenza.

Un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria arriva oggi a Pianoro con il progetto ’ Salute in Comune ’, che offrirà visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti a bordo delle Unità mediche mobili in Piazza dei Martiri, a partire dalle 9,30. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede un’ampia gamma di controlli gratuiti: elettrocardiogramma e test per il diabete per le famiglie residenti, ecografie e mammografie per le donne residenti tra i 18 e i 44 anni. Lo scopo è promuovere la prevenzione precoce delle patologie cardiovascolari, del diabete e del tumore al seno, principali cause di mortalità in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esami diagnostici gratuiti stamattina in piazza

