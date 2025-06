Errani-Paolini in finale di doppio al Roland Garros

condo anno consecutivo la finale di Roland Garros, dimostrando come il talento e la determinazione possano superare ogni sfida. La coppia azzurra, forte del successo passato, sogna ora di riscattarsi dalla sconfitta di un anno fa e di scrivere un nuovo capitolo di gloria nel cuore di Parigi. La passione per il tennis italiano brilla ancora piĂą forte in questa emozionante corsa verso il titolo.

La coppia azzurra proverĂ a rifarsi della sconfitta di un anno fa PARIGI (FRANCIA) - La terra rossa di Parigi porta bene a Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo lo storico oro olimpico conquistato la scorsa estate, la coppia azzurra, testa di serie numero 2 del tabellone di doppio, raggiunge per il se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Errani-Paolini in finale di doppio al Roland Garros

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di piĂą sulla terra rossa di Parigi.

GARANZIAAAAAAAAAA Sara Errani ha appena vinto il titolo in doppio misto con Andrea Vavassori… Poteva forse non andare in finale anche con Jasmine Paolini Come ai Giochi Olimpici di #Paris2024, le azzurre battono Andreeva-Shnaider e vann Partecipa alla discussione

Grande giornata di tennis azzurro,in campo Musetti e Sinner e Paolini-Errani per il doppio. Dopo 65 anni 2 italiani in semifinale.Errani e Vavassori,trionfo nel doppio misto: “Siamo migliori amici”. Gauff in finale contro Sabalenka. Errani e Paolini in semifinale n Partecipa alla discussione

