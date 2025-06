Errani Paolini-Andreeva Shnaider oggi Roland Garros 2025 | orario semifinale tv streaming

Oggi a Roland Garros 2025, il grande appuntamento con le semifinali vede Sara Errani e Jasmine Paolini sfidare Mirra Andreeva e Diana Shnaider in un match che promette emozioni intense e rivincite sportive. Questa rivalità , ormai una saga appassionante, si rinnova nel contesto più prestigioso del tennis internazionale. Non perdete l’orario, la tv e lo streaming di questa sfida epica: il momento di scoprire chi avanzerà in finale!

Sara Errani e Jasmine Paolini contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider, un confronto che sembra ormai diventato una saga. Quarto confronto tra di loro nel 2025, terzo a livello di semifinale, quinto nell’ultimo anno. Questa, infatti, è stata la finale olimpica a Parigi 2024. Allora si giocò sul Court Philippe Chatrier, fu oro per le azzurre e fu l’ultimo match in assoluto del tennis all’ultima rassegna a cinque cerchi. Da allora le due si sono trovate al secondo turno agli Australian Open, con successo delle russe (doppio 7-5), poi sono arrivate le semifinali di Doha e di Roma, vinte dalle italiane che poi hanno conquistato entrambi i tornei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider oggi, Roland Garros 2025: orario semifinale, tv, streaming

