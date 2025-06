Errani e Paolini è ancora finale al Roland Garros! Domenica a caccia del primo Slam in coppia

Le azzurre hanno battono le russe Shnaider e Andreeva con un netto 6-0 6-1 in appena un'ora di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Errani e Paolini, è ancora finale al Roland Garros! Domenica a caccia del primo Slam in coppia

In questa notizia si parla di: Errani Paolini Finale Roland

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

RAGAZZE SIETE DI NUOVO IN FINALEEEEEEE Un anno dopo, Sara e Jas tornano in finale a Parigi superando agilmente in due set la coppia formata da Andreeva e Shnaider #RolandGarros #EurosportTennis #Errani #Paolini Partecipa alla discussione

Sara e Jas vanno a caccia della finale Paolini e Errani questo pomeriggio, non prima delle 15:00, sfidano la coppia formata da Andreeva e Shnaider nella semifinale del doppio femminile del Roland Garros #Tennis #RolandGarros #Paolini #Errani Partecipa alla discussione

Errani e Paolini, è ancora finale al Roland Garros! Domenica a caccia del primo Slam in coppia - Parigi è la città di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ai piedi della Torre Eiffel, le due tenniste lo scorso anno hanno conquistato la finale del Roland Garros e poi la medaglia d'oro nel doppio femmini ... Scrive gazzetta.it

Roland Garros, Errani/Paolini tornano in finale: demolite Andreeva/Shnaider - Le azzurre travolgono le russe con un perentorio 6-0 6-1 in appena un'ora di gioco e volano all'ultimo atto dello Slam parigino ... Secondo sportal.it

Paolini e Errani inarrestabili: sono in finale al Roland Garros 2025! - Con un'ennesima prova maiuscola Jasmine Paolini e Sara Errani hanno raggiunto la finale al Roland Garros 2025 battendo 2 a 0 Andreeva e Shnaider ... Scrive vogue.it