Era stato sommerso dall' alluvione il centro giovani ' Valtorto' rinasce dopo i lavori di ripristino

Dopo l’alluvione che aveva messo in ginocchio il centro giovani Valtorto, l’edificio si rinnova e si riapre al pubblico, simbolo di rinascita e speranza. Taglio del nastro e nuovi progetti per un futuro all’insegna dell’agricoltura, dell’energia giovane e della solidarietà sociale, alla vigilia di un’Assemblea provinciale di Coldiretti Ravenna ricca di prospettive e impegno condiviso. Un esempio concreto di come la comunità possa risorgere più forte di prima.

Nuova vita e taglio del nastro per il centro giovani Valtorto a Fornace Zarattini. L'agricoltura forza giovane e sociale al centro dell'Assemblea provinciale di Coldiretti Ravenna svoltasi venerdì mattina alla presenza di tutti i presidenti e delegati nominati dalle singole Sezioni territoriali.

