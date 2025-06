Era sparito dopo un' escursione trovato morto

Un fitto mistero avvolge la scomparsa di Daniel Osterloh, il turista tedesco di circa 40 anni che, dopo un'escursione, è stato trovato morto. La sua improvvisa assenza ha allarmato gli amici e le autorità, scatenando indagini e ricerche senza sosta. La tragedia solleva interrogativi su cosa possa aver causato questa drammatica fine, lasciando un segno indelebile nel ricordo di chi lo conosceva e amava.

È stato trovato morto Daniel Osterloh, il turista tedesco di circa 40 anni che nella serata di mercoledì 4 giugno non aveva fatto rientro nel campeggio di Baitoni di Storo, dove era in vacanza con un amico. Proprio quest'ultimo, non vedendolo rientrare, ha dato l'allarme, mettendo in moto la.

Trovato morto l'escursionista scomparso da ieri nei boschi