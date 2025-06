Era scomparso da un giorno Trovato morto in un dirupo

Una tragedia sconvolge Santarcangelo: un uomo di 58 anni, scomparso da un giorno e ritrovato senza vita in fondo a un dirupo di 80 metri, ha lasciato la comunità sbigottita. La sua sparizione, denunciata dalla moglie, ha portato a un’intensa operazione di ricerca coordinata dal Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La perdita di questa vita ci ricorda quanto sia fragile il confine tra sicurezza e imprevisto.

È stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo di circa 80 metri l’uomo di 58 anni originario di Santarcangelo, la cui scomparsa era stata denunciata dalla moglie. La tragica scoperta è avvenuta nella serata dell’altro ieri, giovedì, al termine di un’operazione di ricerca e recupero condotta dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, stazione Monte Falco, con il supporto dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Stando a quanto emerso, l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione nella giornata di martedì. Mercoledì la moglie, non avendo più sue notizie, aveva sporto denuncia di scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Era scomparso da un giorno . Trovato morto in un dirupo

