Epstein files | quali sono i documenti che potrebbero incastrare Trump

Le accuse e i documenti legati al caso Epstein continuano a suscitare scalpore e sospetti. Elon Musk ha fatto emergere un possibile collegamento tra Donald Trump e questa intricata vicenda, alimentando ulteriori interrogativi sulla sua reale implicazione. Ma quali sono i file e le prove che potrebbero incrinare la figura dell’ex presidente? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa intricata matassa.

Elon Musk ha sganciato la bomba: Trump potrebbe essere coinvolto nel caso Epstein, il suo nome compare nella sua famosa rubrica telefonica. Ma in realtà questa informazione già era stata diffusa da tempo, dunque è plausibile che il patron di Tesla sappia qualcos'altro.

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - L'ex presidente Donald Trump torna a far parlare di sé, attaccando pubblicamente Elon Musk e minacciando di interrompere i contratti con l’imprenditore.

“Epstein files”, cosa sono e perché potrebbero inguaiare Trump - Documenti giudiziari, agende, contatti telefonici, registrazioni legate al finanziere morto suicida in carcere. Ora sono al centro dello scontro senza ... Riporta repubblica.it

