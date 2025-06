Epstein files cosa c' è nei documenti che Musk minaccia di usare contro Trump

Nel cuore delle controversie, i “Epstein files” nascondono segreti scottanti che Elon Musk ha minacciato di rivelare contro Donald Trump. I documenti, ancora secretati, potrebbero svelare dettagli compromettenti legati all'inchiesta sul finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in circostanze oscure. La minaccia di Musk apre un nuovo capitolo di tensione politica e scandali, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa potrebbe emergere dai file?

Il magnate di Tesla ha accusato il presidente di essere citato nei documenti secretati sulle indagini a carico del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Epstein files, cosa c'è nei documenti che Musk minaccia di usare contro Trump

Cosa c’è nei file del caso Epstein e cosa rischia Trump se è davvero in quei documenti, come dice Musk - Elon Musk ha scosso le acque con una rivelazione bomba: Donald Trump potrebbe essere coinvolto nei file del caso Epstein, nascosti per motivi sconosciuti.

Questo "teatrino" non farà altro che uscire i files di Epstein, sembra davvero strumentale, ora anche i dem sono caduti nella trappola e chiedono il rilascio dei documenti, presto uscirà ciò che era occultato da troppo tempo. Partecipa alla discussione

I commenti di Elon Musk su Trump ed Epstein non hanno fatto altro che forzare la situazione Ora l'unico modo per riabilitare Trump è rendere pubblici tutti i documenti su Epstein affinché il mondo possa vederli Kash Patel è il capo dell'FBI È il momento https://t. Partecipa alla discussione

