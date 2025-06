Enti locali dalla Regione due milioni ai Comuni virtuosi nella valorizzazione territoriale

La regione premia i Comuni virtuosi con un finanziamento di quasi due milioni di euro, riconoscendo il loro impegno nella promozione di politiche sostenibili e inclusive. Questa iniziativa mira a rafforzare il nostro territorio, valorizzando le eccellenze culturali e ambientali che rendono unico il nostro patrimonio. Con questa scelta strategica, la regione dimostra di credere nel potenziale delle comunità locali come motore di sviluppo e innovazione.

La Regione ha stanziato quasi due milioni di euro in favore dei Comuni che si sono distinti per l’attuazione di politiche virtuose in materia di accoglienza, sostenibilità ambientale, inclusione e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. Un decreto firmato dall’assessore regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Enti locali, dalla Regione due milioni ai Comuni virtuosi nella valorizzazione territoriale

In questa notizia si parla di: Regione Milioni Comuni Valorizzazione

Montagna e sport invernali, dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve - La Regione Piemonte lancia il bando Neve con un investimento di 50 milioni di euro per rilanciare il sistema neve e valorizzare il patrimonio sciistico della regione.

Dalla Regione due milioni ai Comuni virtuosi in valorizzazione territoriale: ci sono Avola e Noto - La Regione Siciliana ha stanziato quasi due milioni di euro in favore dei Comuni che si sono distinti per l’attuazione di politiche virtuose in materia di accoglienza, sostenibilità ambientale, inclus ... Secondo siracusaoggi.it

Bandi regionali della Regione Toscana: 10,5 milioni per l'innovazione digitale - FIRENZE - Da oggi (6 giugno) si aprono ufficialmente tre bandi regionali finalizzati a promuovere l’innovazione digitale nei Centri Commerciali Naturali (Ccn), nei borghi e all’interno delle cooperati ... Si legge su msn.com

FESR 2021-2027: in arrivo oltre 10 milioni di euro per le aree protette in Abruzzo - Pescara. Con un investimento complessivo di 10,3 milioni di euro, la Regione Abruzzo destina risorse del Programma FESR 2021-2027 a ... Da msn.com

Ecco i 21 comuni scelti dalle Regioni per il PNRR Ministero della Cultura e PNRR