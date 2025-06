ENplus trasparenza nel settore pellet | un’app per verificare l’autenticità dei sacchi

Enplus Trasparenza nel settore pellet continua a innovare: l’app mobile, già fondamentale per garantire affidabilità e sicurezza, si arricchisce di una nuova funzione. In pochi clic, consumatori e operatori possono verificare in tempo reale l’autenticità dei sacchi e la legittimità dei fornitori. Un passo avanti verso un mercato più trasparente e sicuro, dove qualità e fiducia sono al primo posto. Disponibile su Android e Apple, garantisce un supporto concreto contro le frodi.

A pochi mesi dal lancio, l’applicazione mobile ENplus aggiunge una nuova funzionalità e si conferma uno strumento prezioso per aumentare la trasparenza nel settore del pellet, offrendo a consumatori e operatori del settore un supporto concreto per riconoscere i fornitori affidabili e difendersi dalle frodi. Disponibile per dispositivi sia Android sia Apple, l’app consente di verificare in tempo reale se un’azienda è effettivamente certificata ENplus e, quindi, se i prodotti che commercializza rispettano gli standard di qualità richiesti dallo schema. Un servizio pensato non solo per orientare l’acquisto consapevole, ma anche per rafforzare la fiducia dei consumatori e tutelare il mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it