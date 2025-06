Ennesimo incidente sulla Tangenziale | una ragazza trasportata al Policlinico

Un altro grave incidente scuote la città di Foggia: questo pomeriggio sulla tangenziale, una collisione tra due auto ha provocato ferite serie a una ragazza, ora trasportata d’urgenza al Policlinico. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono subito intervenuti per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La sicurezza sulla strada rimane una priorità; continuiamo a seguire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

Grave incidente, questo pomeriggio, poco prima delle 18, sulla Tangenziale a Foggia, all’altezza di via Camporeale. Coinvolte due auto. Sul posto, sono intervenuti il 118, Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Foggia e Polizia Locale. Nell’impatto, ferita una ragazza, trasportata al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ennesimo incidente sulla Tangenziale: una ragazza trasportata al Policlinico

