Ennesima aggressione nel carcere delle Vallette a Torino detenuto manda agente all' ospedale

Una situazione ormai insostenibile scuote il carcere delle Vallette a Torino: ieri, un'aggressione ha portato all'ospedale un agente della polizia penitenziaria. Con 14 episodi già registrati da inizio anno, il rischio per chi lavora all’interno di questa struttura si fa sempre più preoccupante. È ora di affrontare con decisione le cause di questa escalation e garantire sicurezza a chi ogni giorno rischia la vita per tutelare la legalità .

Ieri, giovedì 5 giugno 2025, si è verificata l'ennesima aggressione nel carcere delle Vallette a Torino. Si tratta, secondo i dati dell'Osapp, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, della 14ª dall’inizio dell’anno, con il 21º agente ferito nel solo istituto torinese. Un poliziotto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ennesima aggressione nel carcere delle Vallette a Torino, detenuto manda agente all'ospedale

