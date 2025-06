encomi ai carabinieri stroncato traffico di coca e sgominata baby gang

Durante questa significativa cerimonia in piazza Garibaldi, si è reso omaggio al sacrificio di due valorosi carabinieri, decorati con medaglie al valor civile e militare, ricordando il loro eroismo e dedizione. Un momento di riconoscimento che sottolinea l'importanza del loro impegno nel proteggere la comunità e mantenere la pace, ricordando che il loro esempio ci ispira a continuare a lottare contro ogni forma di criminalità. Nella fase conclusiva della cerimonia, inoltre, sono...

All’inizio della cerimonia in piazza Garibaldi è stato reso omaggio al sacrificio di due carabinieri decorati con le medaglie al valor civile e militare. Si tratta del maresciallo Ciro Siciliano, ucciso a Forno il 13 giugno 1944 dai nazifascisti insieme ad altre 67 persone, e del carabiniere Andrea Marchini, comandante partigiano, ucciso in combattimento il 15 dicembre 1944 sul Monte Carchio. Nella fase conclusiva della cerimonia, inoltre, sono stati premiati alcuni dei militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio. In particolare è stato consegnato un attestato di ’Encomio, concesso dal Comandante della Legione carabinieri Friuli Venezia Giulia, al tenente colonnello Francesco Guzzo, capo ufficio del Comando provinciale di Massa, per aver tratto in salvo un giovane che da una finestra al 4° piano si era pericolosamente sporto nel vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it