Empoli punta su Guido Pagliuca | trattative in corso con Juve Stabia

Empoli punta deciso su Guido Pagliuca per guidare il nuovo progetto, con trattative avanzate con la Juve Stabia. Dopo un biennio di successi, tra promozione e ottimi risultati nei play-off, il tecnico di Cecina si presenta come la scelta ideale per rilanciare l’azzurro. Tuttavia, resta da superare alcuni ostacoli prima che l’accordo diventi ufficiale, segnando una svolta importante per il futuro del club.

di Simone Cioni EMPOLI La rotta è stata tracciata. Adesso resta solo da vedere quando la nave riuscirĂ ad arrivare in porto. L' Empoli ha rotto gli indugi andando forte su Guido Pagliuca come tecnico del nuovo corso. E l'allenatore di Cecina ha dato la propria disponibilitĂ a sedersi sulla panchina azzurra dopo un biennio da favola con la Juve Stabia, promozione dalla C alla B e semifinale play-off per la Serie A. Adesso, però, resta da superare l'ultimo scoglio, restando nella metafora marittima, ossia il contratto rinnovato lo scorso settembre che lo lega al club campano fino a giugno dell'anno prossimo.

