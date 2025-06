Empiria Live in via dei Giustiniani | eventi e gastronomia per coinvolgere simultaneamente tutti i sensi

Empiria, situato nel cuore di Genova in via dei Giustiniani 9R, è molto più di un semplice locale: è un’esperienza multisensoriale che unisce gastronomia di livello a eventi coinvolgenti. Dalla pausa pranzo all’aperitivo e fino alla cena, il locale offre un ambiente giovane e confortevole, pronto a sorprenderti con un ricco calendario di iniziative che stimolano tutti i sensi. Scopri un nuovo modo di vivere il centro storico genovese e lasciati conquistare da questa avventura sensoriale senza precedenti.

Esperienza gastronomica di livello tra pausa pranzo, aperitivo e cena, in un ambiente giovane e confortevole e con un ricco calendario di eventi coinvolgenti: tutto questo è Empiria, il nuovo locale nel centro storico genovese in via dei Giustiniani 9R. Empiria non si definisce un ristorante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it