Emorroidi e ragadi anali | la campagna di prevenzione proctologica

Prendersi cura della propria salute intima è fondamentale: per tutto giugno, Smart Clinic, il network innovativo del Gruppo San Donato, lancia una campagna di prevenzione dedicata a emorroidi e ragadi anali. Con una visita proctologica completa e un’anoscopia, potrai rilevare precocemente eventuali problematiche e intervenire tempestivamente. Non aspettare, la tua serenità merita attenzione: prenota ora il tuo check-up e tutela il benessere del tuo tratto digestivo.

Smart Clinic, network di ambulatori innovativi del Gruppo San Donato, promuove per tutto il mese di giugno, una nuova campagna di prevenzione dedicata alla salute del retto e dell’ano, con particolare attenzione a ragadi anali ed emorroidi. Nel contesto della campagna, è possibile effettuare al costo di 100 euro: -una visita proctologica completa per valutare lo stato del canale anale e del retto -anoscopia – solo se ritenuta clinicamente necessaria dal medico –, un esame semplice e indolore che permette di osservare direttamente la mucosa rettale tramite uno strumento chiamato anoscopio. Tale valutazione è fondamentale che presentano sintomi simili a quelli delle emorroidi, ma richiedono approcci diagnostici e terapeutici differenti L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della cura tempestiva di disturbi spesso trascurati, per imbarazzo o mancanza di informazione ma che possono incidere significativamente sulla qualità della vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it