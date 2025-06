Elon Musk perde 34 miliardi in un solo giorno | crollo record per Tesla

Una giornata da dimenticare per Elon Musk e Tesla, con una perdita record di 34 miliardi di dollari in un solo giorno. Il crollo del titolo Tesla ha scosso i mercati, segnando la seconda più grande perdita giornaliera della carriera di Musk, superata solo dal novembre 2021. Un segnale che anche i giganti dell’innovazione possono affrontare momenti di grande incertezza, lasciando intravedere come la volatilità possa colpire anche i leader di settore.

Giornata nera per Elon Musk: il suo patrimonio personale si è ridotto di ben 34 miliardi di dollari al termine della giornata di ieri, secondo quanto riportato dal Bloomberg Billionaires Index. Si tratta della seconda maggiore perdita giornaliera mai registrata dall’indice, superata solo da un precedente crollo, anch’esso subito da Musk, nel novembre 2021. All’origine della flessione c’è il tracollo del titolo Tesla, che ha chiuso la giornata con un -14% in Borsa. Secondo la societĂ di analisi finanziaria FactSet, è la maggiore perdita di capitalizzazione in un solo giorno mai registrata da un’azienda quotata: circa 150 miliardi di dollari volatilizzati in poche ore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Elon Musk perde 34 miliardi in un solo giorno: crollo record per Tesla

