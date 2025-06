Elogio della contemporaneità | al via White Carrara 2025

Elogio della contemporaneità, White Carrara 2025 si prepara a incantare ancora una volta. Dal 13 giugno al 28 settembre, la città si trasforma in un vibrante palcoscenico di creatività, dove il marmo bianco dialoga con le tendenze più innovative del design. Design Here and Now invita tutti a riflettere sull’arte di vivere e creare nel presente, celebrando l’incontro tra tradizione e innovazione. Quest’anno White Carrara cambia...

CARRARA – Dal 13 giugno al 28 settembre, la città del marmo bianco si trasforma in un palcoscenico dove l’eternità della pietra incontra l’effimero del presente. Design Here and Now – il tema che sottende la nona edizione di White Carrara – è molto più di uno slogan: è una dichiarazione d’intenti che suona come un manifesto della contemporaneità applicata alla materia più nobile che la terra ci abbia mai donato. Quest’anno White Carrara cambia paradigma. Se nel 2024 si guardava al passato glorioso degli oggetti di design realizzati in marmo, ora lo sguardo si volge decisamente al futuro. I designer non scavano più negli archivi della memoria, ma forgiano nuove visioni, progettando opere inedite che nascono specificamente per questo evento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

