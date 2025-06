Elly Schlein critica Meloni | Campagna vergognosa per l' astensione

Elly Schlein critica duramente Meloni, accusandola di orchestrare una campagna vergognosa per dissuadere gli italiani dal votare. Un atteggiamento che, secondo Schlein, dimostra la paura di affrontare il verdetto popolare e un tentativo di manipolare l’opinione pubblica. La questione rimane aperta: è davvero questa la strada per rafforzare la democrazia o si tratta solo di una tattica per mantenere il potere?

"Capisco che Meloni, non riuscendo a governare, sia nostalgica di quando era all'opposizione. Ma oggi abbiamo le massime cariche che fanno una vergognosa campagna per far disertare le urne. Erano gli stessi che dopo le europee si lamentavano dell'astensione. Si sentano la responsabilitĂ di costruire una fiducia nel voto. Meloni ha così tanta paura della partecipazione di aver paura dell'esito del voto. Avrebbe dovuto dire che è contraria. Se è contraria vada e voti no". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a TagadĂ , su La 7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elly Schlein critica Meloni: "Campagna vergognosa per l'astensione"

