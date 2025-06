Elisa Maria Comignani conquista l' Europa | oro e bronzo per la ginnasta dell' Armonia d' Abruzzo ai campionati di Tallin

Elisa Maria Comignani, giovane stella della ginnastica ritmica abruzzese, conquista l’Europa con medaglie d’oro e bronzo ai Campionati di Tallin. Un risultato straordinario che conferma il talento e la dedizione di questa promettente atleta. La sua performance brillante ha portato l’Italia sotto i riflettori internazionali, elevando il nome del suo club e della regione. Questa vittoria è solo l’inizio di un cammino luminoso per Elisa Maria, destinata a lasciare il segno nel mondo della ginnastica.

Straordinario risultato per Elisa Maria Comignani, giovane promessa della ginnastica ritmica, che ha brillato ai Campionati Europei Juniores di Tallin, in Estonia. La ginnasta, tesserata per l'Armonia d'Abruzzo di Chieti, ha conquistato la medaglia d’oro nell’esercizio ai 5 cerchi con la squadra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it