Elezioni comunali 2025 dove si va al ballottaggio l’8 e 9 giugno e come si vota

Le elezioni comunali 2025 riservano momenti di grande fermento, con il ballottaggio il 8 e 9 giugno, quando cittadini di grandi città come Taranto e Matera sceglieranno il loro nuovo sindaco. Un appuntamento cruciale per il futuro locale, che si svolge in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza. Scopri come si vota e quali città sono coinvolte in questa sfida democratica. Continua a leggere.

Il secondo turno delle elezioni comunali 2025 si tiene domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in concomitanza del voto per i Referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Le principali città che vanno ai ballottaggi sono Taranto e Matera, ma ci sono anche altri comuni che hanno più di 15mila abitanti, che non sono riusciti a eleggere un sindaco al primo turno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

