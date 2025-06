Elena Belloni uccisa dal marito con un colpo di pistola | omicidio-suicidio a Cene

Due tragici femminicidi sconvolgono la Lombardia in un solo giorno, portando alla luce ancora una volta la drammatica emergenza della violenza di genere. Elena Belloni e Sueli Leal Barbosa sono le vittime di questa spirale di dolore e paura, lasciando dietro di s√© storie di ingiustizia e sofferenza. √ą fondamentale non abbassare lo sguardo: il problema esige azioni concrete e una societ√† che si schieri al fianco delle donne.

Due femminicidi in un giorno in Lombardia. Sueli Leal Barbosa è morta nella notte di giovedì 5 giugno a Milano lanciandosi dal quarto piano per sfuggire alle fiamme in un incendio che è diventato una trapola di morte per cui ora è stato fermato dalla polizia il compagno della donna, accusato di.

Rubens Bertocchi ed Elena Belloni, chi erano i coniugi morti nell'omicidio-suicidio: «Lui ha avvisato via sms una persona amica della moglie» - Un tragico ennesimo femminicidio scuote la quiete di un tranquillo pomeriggio di giugno. Rubens Bertocchi ed Elena Belloni, due coniugi vittime di un dramma insopportabile, sono stati trovati morti in un terribile omicidio suicidio.

