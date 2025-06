Elena Belloli uccisa dal marito a Cene il ricordo delle amiche | Sempre sorridente e solare ci mancherai

Una tragedia sconvolge Cene, in Bergamasca, dove la piccola comunità si stringe nel dolore per la perdita di Elena Belloli. Sempre sorridente e solare, Elena lascia un vuoto incolmabile tra amici e parenti, mentre il dramma familiare tra Rubens Bertocchi e la sua famiglia scuote l’intera valle. La comunità si interroga su come una tragedia così grave possa essere accaduta, e il ricordo di Elena rimarrà indelebile nei cuori di tutti.

Cene (Bergamo), 6 giugno 2025 – Choc ed incredulità a Cene, nella Bergamasca, dove nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, si è consumato un dramma familiare: Rubens Bertocchi, 55 anni, ha prima ucciso la moglie, Elena Belloli, di quattro anni più giovane di lui. Poi ha rivolto la pistola (regolarmente detenuta) verso di sé e si è tolto la vita. A dare l’allarme per la tragedia è stato uno dei due figli della coppia. Cene, spara alla moglie e si toglie la vita. Prima un messaggio: “La uccido” I messaggi sui social. Dopo che si è diffusa la tragica notizia, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e sgomento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elena Belloli uccisa dal marito a Cene, il ricordo delle amiche: “Sempre sorridente e solare, ci mancherai”

