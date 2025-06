Elaborati di valore e tante belle idee. La Cassa di Risparmio di Volterra, storico istituto di credito toscano, continua a investire nel futuro sostenendo il Campionato di giornalismo-Cronisti in classe, promosso da La Nazione. Un’iniziativa del 2025 ricca di spunti innovativi, con i giovani che hanno affrontato temi di grande rilevanza sociale, culturale ed etica, dimostrando come l’educazione possa davvero fare la differenza nel mondo di domani.

VOLTERRA "Cassa di Risparmio di Volterra, storico Istituto di credito profondamente radicato sul territorio toscano e sempre attento all’educazione finanziaria e alla formazione delle giovani generazioni, ha sostenuto anche per il 2025 l’iniziativa del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe promossa dal quotidiano La Nazione. "Un Campionato del giornalismo 2025 denso di idee ed elaborati di valore, con i ragazzi che hanno toccato temi di assoluta attualitĂ , ponendo anche spunti di riflessione interessanti per noi adulti – dicbhiara Stefano Pitti (nella foto), direttore generale di Cassa di Risparmio di Volterra Spa – Vedo in questi giovani non solo la forza lavoro del futuro, ma persone in grado di migliorare concretamente la nostra societĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net