Edoardo Bennato in concerto a Lecco verso il sold out

Venerdì 11 luglio, Lecco si prepara a vivere un evento straordinario: il ritorno di Edoardo Bennato, leggenda della musica italiana, dopo quasi cinque decenni. L’area della Piccola Lecco si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e ricordi, con il concerto che promette di incantare e coinvolgere il pubblico come solo lui sa fare. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e cultura, che si preannuncia già come uno dei momenti più attesi dell’estate.

