Edilizia inizio di 2025 col freno a mano tirato | Bergamo non si è fermata ma ora le istituzioni facciano la loro parte

L’inizio del 2025 nel settore edilizio di Bergamo si presenta con segnali di frenata, ma la passione non si è spenta. Nonostante le sfide, il 2024 ha confermato il suo ruolo trainante per l’economia lombarda, con un +4,1% di fatturato e un’occupazione in crescita. Ora, è il momento che le istituzioni facciano la loro parte per rilanciare un settore fondamentale. Solo così si potrà guardare al futuro con nuova fiducia.

Il 2024 e? stato un anno ancora positivo per l’ edilizia in Lombardia, il quarto consecutivo, con un volume d’affari in aumento del +4,1%. I dati emersi dall’indagine di Unioncamere Lombardia evidenziano che il settore ha quindi continuato a trainare l’economia regionale, sebbene con un ritmo di crescita in progressivo rallentamento (nel 2023 l’incremento era stato del +8%). Anche l’occupazione ha proseguito la fase di espansione (+3,3% il numero di addetti nel 2024 secondo i dati Infocamere-Inps), tanto che la difficolta? di reperimento del personale ha rappresentato il principale problema per gli imprenditori, che, oltre a far fronte a elevati livelli di attivita?, si trovano nella condizione di dover sostituire un flusso sempre piu? consistente di personale in via di pensionamento e di inserire nuove competenze per affrontare la transizione digitale e ambientale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Edilizia, inizio di 2025 col freno a mano tirato: “Bergamo non si è fermata, ma ora le istituzioni facciano la loro parte”

